В Италии нашли 10 выживших в накрытом лавиной отеле

Спасатели нашли 10 выживших после схода снежной лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии, сообщает Associated Press. Среди них двое детей.

Как отмечает издание, работающие на месте трагедии специалисты криками радости встретили обнаружение живых людей под завалами.

Ранее были найдены тела четырех погибших. По некоторым данным, в отеле в момент схода лавины могло находиться до 35 человек.

Спасатели пока не извлекли всех выживших, на месте продолжаются работы. Однако все отмечают, что спасенные находятся в удовлетворительном состоянии несмотря на почти двое суток, проведенных под завалами.

В большинстве случаев выжить им удалось благодаря образовавшимся воздушным полостям, в которых было достаточно кислорода. А снежная подушка сохраняла тепло, поэтому люди не замерзли насмерть.

Спасатели не теряют надежду найти еще выживших в заваленном отеле, хотя высота снежного покрова достигает пяти метров.

Еще два человека были спасены в первые часы после схода лавины - им повезло, они находились на улице, поэтому смогли вызвать помощь.