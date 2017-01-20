Под завалами отеля в Италии обнаружили еще пятерых выживших – СМИ

Спасатели обнаружили живыми еще пятерых постояльцев в накрытом лавиной отеле Rigopiano в центре Италии, передает ANSA со ссылкой на поисково-спасательную группу.

Как сообщает агентство, на данный момент зафиксированы только сигналы от выживших, но до людей спасатели еще не добрались.

Ранее были обнаружены шесть, а не восемь человек, как передавали СМИ. «О восьми выживших можно говорить с учетом тех двух человек, которым была оказана помощь еще накануне (в четверг)», - уточнили представители службы спасения.

Из снежного плена освобождены четыре человека. Среди выживших - два ребенка. Официально погибшими в результате схода лавины принято считать двух человек, их тела были извлечены в четверг.