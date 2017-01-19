Попавшие под завал в гостинице Rigopiano могли не выжить

При обрушении лавины на отель Rigopiano в Абруццо пропали 30 человек, все они могли погибнуть, сообщает ANSA. Об обвале стало известно от sms в службу спасения от двоих постояльцев: «Помогите, помогите, мы можем умереть от холода». На данный момент могло пройти почти 24 часа с момента схода лавины, которая частично повредила здание небольшой гостиницы.

Спасатели пытались пробиться к отелю с ночи. Их продвижению мешал слой снега в несколько метров. Находившиеся в караване машины скорой помощи находятся на 9 км от отеля и не могут проехать дальше. Пожарные добрались до здания только утром, на лыжах. Они видели свет в окнах, но ни разу не слышали, чтобы кто-то отозвался на их крики. Пока из-под завала извлечен один погибший, это мужчина.

Сход лавины могло вызвать вчерашнее землетрясение в центральной Италии, магнитуда подземных толчков достигала 5,3.