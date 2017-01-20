Операция по спасению в Rigopiano: спасены восемь человек

Спасателям удалось найти уже восемь выживших после схода лавины на отель Rigopiano на горном курорте в итальянской провинции Абруццо. Как сообщает ANSA, из-под завала извлекли женщину и ее дочь. По первоначальной оценке, они относительно в порядке. В больницу их доставят вертолетом. Под завалом они провели 43 часа.

Выживших нашли в двух разных местах, в одном было два человека, в другом - шестеро. Среди выживших двое детей. С группой из шести человек спасатели оставались в течение некоторого времени на связи, периодически переговариваясь. В 13.47 по местному времени были извлечены все, кого нашли.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу в 11.39 по местному времени под снегом были найдены первые выжившие, на вторые сутки после схода лавины. Извлечь их сразу не удалось.

В здании в момент обвала могли находиться 35 человек, в том числе клиенты и семь человек персонала. Сначала было известно, что выжили двое, которые на момент обвала находились вне здания. Вечером в четверг сообщалось, что спасатели нашли троих погибших.

Лавина шириной 300 м сошла на четырехзвездочный отель в коммуне Пескара в горном массиве Гран-Сассо-д'Италия вечером в среду. Был ли вызван сход снега подземными толчками, неясно. Звонки от двух выживших начали поступать, по словам очевидцев, с 17.30, службы спасения начали операцию примерно в 20.00. Подступы к Rigopiano завалило многометровым слоем снега, спасатели пробрались к отелю только наутро и только на лыжах, машины скорой помощи и техника оставались в 9 км от здания. На месте выяснилось, что один из корпусов отеля сорван с фундамента и снесен ниже. Спасатели не слышали никаких звуков, которые бы свидетельствовали, что под завалом есть выжившие. Тем не менее они решили активно разгребать завал и искать людей.