В попавшем под лавину отеле Rigopiano нашли шестерых выживших

В Италии спасатели на вторые сутки после схода лавины на отель Rigopiano нашли шестерых выживших под завалом. Это сообщает агентство ANSA. Они запросили вертолеты для их эвакуации. С людьми удалось войти в контакт и несколько раз переговорить, извлечь их из-под завала пока не удалось. В здании в момент обвала могли находиться 35 человек, в том числе клиенты и семь человек персонала. Сначала было известно, что выжили двое, которые на момент обвала находились вне здания. Затем стало известно, что спасатели нашли трех погибших.

Лавина сошла на четырехзвездочный отель в коммуне Пескара провинции Абруццо во второй половине дня в среду, после землетрясения в центральной Италии. Был ли вызван сход снега подземными толчками, неясно. Звонки от двух выживших начали поступать, по словам очевидцев, с 17.30, службы спасения поверили, что отель завалило, только через пару часов, писала Daily Mail. Подступы к Rigopiano завалило многометровым слоем снега, спасатели пробрались к отелю только наутро и только на лыжах, машины скорой помощи и техника оставались в 9 км от здания. На месте выяснилось, что один из корпусов отеля сорван с фундамента и снесен ниже. Спасатели не слышали никаких звуков, которые бы свидетельствовали, что под завалом есть выжившие. Тем не менее они решили активно разгребать завал и искать людей. Это решение они подтвердили только в пятницу утром. Об обнаружении шестерых выживших стало известно чуть позднее.

Спасательные работы на месте трагедии и прокапывание подъездов к отелю продолжались всю ночь. Как сообщает ANSA, людям пришлось работать в минусовую температуру, в небезопасных условиях, поэтому спасательная группа была сокращена.

По факту гибели людей под лавиной прокуратура возбудила уголовное дело о непреднамеренном убийстве.