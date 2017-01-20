Задержанного в Барселоне россиянина переведут в пенитенциарный центр в Мадриде

Задержанного в Барселоне россиянина Станислава Лисова, подозреваемого в разработке вредоносного программного обеспечения, переведут в мадридский пенитенциарный центр, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Мадриде.

«20 января испанские судебные власти официально информировали посольство в ответ на наше обращение, что российский гражданин Станислав Лисов был задержан по запросу на экстрадицию, поступившему из США. Как указано в ответе испанского суда, российскому гражданину вменяется в вину создание незаконной организации для совершения мошенничества с помощью компьютерной техники и других электронных средств», - говорится в сообщении посольства.

На данный момент Лисов находится под стражей. Российская дипмиссия «продолжит активные контакты с испанскими властями, а также с самим Станиславом Лисовым, в целях защиты его интересов и оказания в полном объеме всей необходимой консульской помощи».