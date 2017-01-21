Дональд и Мелания Трамп исполнили танец на инаугурационном балу под My Way

45-й президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания исполнили на сцене танец на инаугурационном балу под песню My Way. Видеозапись можно увидеть на странице президента в Facebook. Страница активно обновляется, так же, как и старый микроблог Трампа в Twitter, и официальный президентский, который ему передал Барак Обама.

Сначала пара была на сцене одна, затем к ним вышли вице-президент Майкл Пенс с супругой Карен. Потом на сцену вышли дети Трампа: Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп с женами, сообщает ТАСС.

Перед началом танца Трамп обратился к присутствующим со словами «мы это сделали». «И они говорили нам и мне, что у нас нет шансов, но мы знали, что победим, и мы победили. Сегодня у нас великий день», - цитирует ТАСС. Сторонников и особенно жену он поблагодарил за поддержку. «Мы сделали кое-что особенное, и этот день очень особенный», - заметил он. «Вы увидите, что многое случится в течение следующих нескольких недель. Вы будете очень счастливы», - пообещал хозяин Белого дома, повторив свой слоган «Сделаем Америку снова великой».