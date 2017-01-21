Мединский обещал публично высмеять нападки на его диссертацию

Министр культуры Владимир Мединский готов защищать свою научную работу на заседании диссертационного совета МГУ. «Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны. Я абсолютно готов к любой публичной дискуссии», - сказал он «Интерфаксу». По его информации, диссертация до сих пор официально не поступила в МГУ, и он ожидает официального решения от вуза перед тем, как подтвердить свое участие.

Ранее сообщалось, что совет должен рассмотреть работу до начала марта и что МГУ все материалы получил.

Весной 2016 г. участники сетевого сообщества «Диссернет» ученые-историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и Иван Бабицкий оспорили научную ценность докторской диссертации министра культуры «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» и подали заявление в Минобрнауки с требованием лишить министра степени. По их мнению, диссертация «не имеет научной ценности». В связи с этим ВАК запустил процедуру рассмотрения диссертационного дела. Мединский считает, что претензии к его диссертации политизированы и не имеют под собой оснований.