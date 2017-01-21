Председатель Центробанка Венесуэлы ушел в отставку по требованию Мадуро – Bloomberg

Председатель Центробанка Венесуэлы Нельсон Мерентес ушел в отставку по просьбе президента Николаса Мадуро, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Заявление об отставке Мерентес подал в минувшую пятницу. Кто его сменит, пока неясно. Получить комментарий в министерстве информации и в пресс-службе ЦБ агентству не удалось.

Центробанк последние десять лет играл преимущественно символическую роль в Венесуэле после того, как прежний президент Уго Чавес лишил его почти всех полномочий. Недавно регулятор прекратил публиковать и ключевую экономическую статистику в связи с разрастающимся кризисом и падением мировых котировок нефти. Недавно министр финансов Рамон Лобо на вопрос журналистов об инфляции ответил, что слухи о 800%-ной инфляции абсурдны и что настоящие данные есть у Центробанка.

Однако в последний раз ЦБ публиковал макростатистику в конце 2015 г. Тогда регулятор сообщил, что цены за год выросли на 180%, а в III квартале ВВП сократился на 7%. По оценке МВФ, экономика Венесуэлы в 2017 г. сократится на 4,5%, а инфляция ускорится до 1660%.

Мерентесу 62 года. По образованию он математик. Центробанком он с перерывами руководил с 2009 г., а также он занимал пост министра финансов при Чавесе и был депутатом парламента.