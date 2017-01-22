Экс-директор ЦРУ раскритиковал Трампа за визит в штаб-квартиру спецслужбы

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан раскритиковал президента США Дональда Трампа после его визита в штаб-квартиру спецслужбы. Об этом сообщает в воскресенье, 22 января, Associated Press.

В заявлении, которое было распространено от имени представителя Бреннана Ника Шапиро, говорится, что экс-главу ЦРУ «глубоко опечалило и разозлило самовозвеличивание, которое проявил Дональд Трамп перед стеной-мемориалом, посвященной героям управления». По словам Бреннана, «Трампу должно быть стыдно» (цитата по «Интерфаксу»).

Трамп в субботу, 21 января, приехал с визитом в главное здание ЦРУ в Лэнгли, в том числе он посетил расположенный в здании мемориал погибшим сотрудникам спецслужбы. Во время своего выступления перед сотрудниками ЦРУ президент США подверг критике «нечестные СМИ», которые, по словам Трампа, пытаются поссорить его с разведкой, напоминает «РИА Новости».

«Выступая в субботу перед сотрудниками ЦРУ, стоя перед мемориалом погибшим сотрудникам, Дональд Трамп больше выглядел нацеленным на то, чтобы свести счеты со СМИ. Он ругал журналистов за освещение инаугурации и настаивал на том, что толпа, [пришедшая на мероприятие], была значительно больше, чем утверждали СМИ», - поясняет слова критики Бреннана о Трампе агентство AP.

Вместе с тем, отмечает AP, Трамп в ходе встречи с коллективом ЦРУ не забыл подчеркнуть, что относится к спецслужбе с глубоким уважением, и пообещал свою всемерную поддержку.