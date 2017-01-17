Директор ЦРУ рассказал о прощальном звонке руководителю ФСБ

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан рассказал, как прощается с коллегами из других стран перед уходом в отставку.

Телефонный разговор с руководителем Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александром Бортниковым состоялся в понедельник. В ходе беседы Бреннан сказал, что он надеется на активное сотрудничество американских и российских спецслужб в будущем «несмотря на все размолвки». По его мнению, такое сотрудничество особенно необходимо при борьбе с терроризмом.

«Я заверил его, что мы незамедлительно предоставим любую информацию об угрозах российскому народу и России. Он согласился и сказал, что они сделают то же самое», - заявил он в интервью The Wall Street Journal.

Бреннан уйдет с поста директора ЦРУ 20 января, в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.