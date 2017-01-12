Будущий директор ЦРУ считает, что Россия не борется с ИГ

Майкл Помпео, кандидат на должность директора ЦРУ в администрации президента США Дональда Трампа, полагает, что Россия не борется с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

«Россия утверждает агрессивную политику, напав на Украину и оккупировав ее, угрожая Европе и не делая практически ничего, чтобы способствовать уничтожению ИГ», - сказал он на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенатском комитете по разведке.

Также Помпео назвал «убедительными» данные о причастности России к хакерской атаке на серверы демпартии США в ходе предвыборной кампании. «У меня нет никаких сомнений в том, что <...> руководству России был бы выгоден подрыв легитимности американской демократии», - отметил он.

В заявлении Помпео, распространенном до слушаний, он отметил, что «ЦРУ должно обеспечивать людей, принимающих политические решения, достоверной разведывательной информацией и ясным анализом российской деятельности».