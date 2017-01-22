Порошенко: Киев не откажется от Донбасса

Украина не должна отказываться от Донбасса и его жителей, поскольку эта стратегия не приведет к миру на востоке страны. Об этом заявил в воскресенье, 22 января, президент Украины Петр Порошенко.

«У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, которые говорят, что надо обходиться с жителями Донбасса как с теми, кто не является украинскими гражданами», - приводит его слова ТАСС.

«Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими раскидываться?», - цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».

Также Порошенко заявил, что Киев будет переходить к реализации политических пунктов минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины без достижения полной безопасности в Донбассе.

«До решения этих проблем в повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в конституции», - указал президент Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что власти смогут вернуть Донбасс путем «сдачи» Крыма России. По ее мнению, иначе территории на востоке Украины можно вернуть только военным путем. Но потом депутат объяснила, что Донбасс можно вернуть и мирным путем, однако лишь за столом переговоров. После высказываний Савченко Комитет Рады по национальной безопасности и обороне попросил Генпрокуратуру проверить депутата в государственной измене, напоминает «РИА Новости».