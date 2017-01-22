Руководителем делегации России на переговорах по Сирии в Астане будет Лаврентьев

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев возглавляет российскую делегацию на межсирийских переговорах в Астане, сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к переговорам.

«Делегацию России на переговорах в Астане возглавляет не Вершинин, а Лаврентьев»,- сказал он.

Ранее сообщалось, что главой российской делегации на межсирийсих переговорах является директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин.