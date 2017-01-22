Саакашвили недоволен обсуждением в СМИ его фото «в кустах» на инаугурации Трампа

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил свое возмущение украинскими телеканалами, которые опубликовали фото с инаугурации президента США Дональда Трампа, прошедшей в пятницу. Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 22 января.

К посту в социальной сети политик прикрепил фото, на котором он стоит за высокой травой и смотрит в телефон. Под изображением имеется подпись «Саакашвили смотрел на инаугурацию из-за забора». Под текстом Саакашвили также опубликовал скриншот новости о видеозаписи, на которой он запечатлен в аэропорту Нью-Йорка в «нелепой одежде».

По мнению политика, эти фото были сделаны «людьми с российскими связями» в тот момент, когда он уже уходил с церемонии.

«Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы», - негодует Саакашвили (цитата по «РИА Новости»).

Саакашвили добавил, что эти материалы свидетельствуют о том, что «враги» его опасаются.