Завершилось обсуждение деталей предстоящих межсирийских переговоров в Астане

Встреча делегаций России, Турции и Ирана в преддверии межсирийских переговоров в Астане завершилась.

Переговоры продолжались более пяти с половиной часов.

Ранее сообщалось, что на встрече стороны собирались выработать документ, который будет предложен участникам межсирийских переговоров в Астане.

Как заявил замглавы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари, на данный момент непонятно, состоятся ли прямые переговоры между правительством и оппозицией Сирии или они будут опосредованными.

При этом замминистра отметил, что «очень оптимистично настроен по итогам консультацией с российской и турецкой сторонами, которые шли больше пяти часов».