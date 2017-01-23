Сенаторы хотят обязать Трампа согласовывать отмену антироссийских санкций с Конгрессом

Двухпартийная группа американских сенаторов намерена противодействовать возможной сделке между Вашингтоном и Москвой по отмене антироссийских санкций, сообщает Politico. Сенатор-демократ Чак Шумер и республиканец Джон Маккейн заявили о поддержке законопроекта об обязательном согласовании отмены антироссийских санкций с Конгрессом. Незадолго до инаугурации президент США Дональд Трамп заявил о планах рассмотреть частичную отмену санкций в обмен на соглашение о сокращении ядерных арсеналов.

«Если мы отменим санкции, Россия продолжит вмешиваться в наши выборы и делать плохие вещи. Это станет сигналом для Китая, это станет сигналом для Ирана. Это будет ужасно. Надеюсь, эта инициатива получит двухпартийную поддержку», — заявил Чак Шумер в эфире ABC.

«Нам нужно больше санкций против России», смягчать их нельзя, считает Маккейн. В противном случае это станет сигналом к действию для президента России Владимира Путина, которого сенатор назвал «военным преступником».

Пока не ясно, выставит ли законопроект на голосование лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл – именно он будет принимать решение по проекту. Сенаторы заявляют о том, что у их инициативы достаточная поддержка, и что проект может стать прецедентом.