Фийон призвал к восстановлению отношений с Россией

Европа должна восстановить отношения с Россией, сломать ее экономическими санкциями невозможно, уверен лидер партии «Республиканцы», считающийся одним из фаворитов предстоящих президентских выборов во Франции, экс-премьер страны Франсуа Фийон. «Отношения с Россией являются стратегическим вопросом для будущего Европы», - приводит Atlantico его заявление в интервью Le Monde. В качестве одной из причин необходимости такой политики он указывает на то, что Россия – это великая страна, «у которой нет демократической традиции, но есть ядерное оружие».

Фийон недоумевает, «зачем нам (Западу) нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы?» Он признает, что «мы (Европа) допустили (в отношении России) много ошибок». В то же время Фийон настаивает, что «существование трансатлантического оборонного союза не является устаревшим, это даже необходимо».

«Наивно было полагать, что российский народ можно сломать экономическими санкциями. Кто может захотеть конфликта с Россией? Нужно восстанавливать наши отношения», - цитирует Фийона ТАСС. Для восстановления отношений он предложил «провести конференцию Европа-Россия по вопросу новых условий безопасности» на европейском пространстве. Кроме того он выступает за «новое экономическое партнерство с Россией».

Фийон уверен, что «Россия пытается не допустить прихода боевиков ИГ к власти в Дамаске», но на Западе это мало кто понимает. Ппретендент на президентский пост во Франции уверен, что «было грубой ошибкой требовать ухода (президента Сирии) Башара Асада в качестве предварительного условия для начала мирного процесса». Это привело к тому, что «европейские страны оказались на обочине процесса урегулирования в Сирии, а их место заняли Россия, Иран и Турция».