В Астане начались переговоры по Сирии

Межсирийская встреча в Астане началась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к делегации одной из стран – гарантов перемирия.

Собеседник агентства не смог уточнить, являются ли переговоры между представителями Дамаска и вооруженной оппозиции прямыми. По данным «Интерфакса», в переговорах участвуют делегации стран-гарантов: России, Турции, Ирана и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Остальных участников пока ждут. Как ожидается, международная встреча по сирийскому урегулированию пройдет 23 и 24 января.

Ранее представитель Свободной сирийской армии Усама Абу Зейд сообщил, что переговоры между делегацией Дамаска и сирийской оппозицией в Астане будут непрямыми. Он добавил, что решение о подобном формате было принято Россией и Турцией.

Главный вопрос саммита: как подтвердить и максимально продлить заключенное 29 декабря 2016 г. при посредничестве России и Турции перемирие между Дамаском и вооруженной оппозицией.