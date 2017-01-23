Один из судей КС считает недопустимым запрос Минюста по делу ЮКОСа

На сайте Конституционного суда (КС) России опубликовано особое мнение судьи Владимира Ярославцева о возможности принятия запроса Минюста России о неисполнении решения Страсбургского суда по делу ЮКОСа. «Полагаю, что запрос Министерства юстиции РФ не является допустимым и производство по делу подлежит прекращению», – говорится в документе.

Ярославцев считает, что Министерство юстиции «нашло "упрощенный" выход из создавшегося положения путем обращения в Конституционный суд». «Такое обращение не может быть допустимым и в силу действия принципа nemo judex in propria causa (никто не может быть судьей в собственном деле), поскольку вывод ЕСПЧ о нарушении Конвенции во многом был обусловлен установлением нарушения принципа законности постановлением Конституционного суда от 14 июля 2005 г.», – подчеркнул Ярославцев. Тогда КС РФ признал положения статьи 113 Налогового кодекса РФ не противоречащими Конституции.

Конституционный суд 19 января признал невозможным исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), присудившего акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,87 млрд евро. Россия вправе отступить от наложенных на нее обязательств, если это единственный способ не нарушить Конституцию, объяснил председатель суда Валерий Зорькин, оглашая решение, принятое по запросу Минюста.