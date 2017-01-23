Песков исключил единый подход к вопросу о передаче РПЦ памятников культуры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не слышал о просьбе Крымской епархии передать ей объекты государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». «Безусловно, тут нельзя говорить о каком-то общем подходе, – цитирует его ТАСС. – Это вопрос целесообразности, который обсуждается в каждом конкретном случае».

Крымская епархия просит передать ей 24 объекта государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», заявил 23 января благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, некоторое время занимавший должность директора этого музея. По его словам, епархия готовит документы для передачи ей этого имущества по федеральному закону о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям. Протоиерей также высказал мнение, что ни Советский Союз, ни Украина, ни Россия «не сделали ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем», и что нужно постепенно идти к пониманию, что «Богу нужно вернуть Богово».

Сергей Халюта ушел с поста директора археологического заповедника в начале августа 2015 г. из-за протестов коллектива. На эту должность его 29 июля назначил тогдашний губернатор Севастополя Сергей Меняйло. 1 августа 2015 г. президент России Владимир Путин принял решение включить памятники и территории национального заповедника «Херсонес Таврический» в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, принять национальный заповедник в федеральное ведение и включить его в список особо ценных объектов культурного наследия народов России.

После новогодних каникул было объявлено, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко решил передать в безвозмездное пользование РПЦ Исаакиевский собор, это решение он принял по личной просьбе патриарха Кирилла. Одноименный музей продолжит работу в других своих помещениях в городе.