Навальный обвинил ЦБ в блокировке счета его избирательной кампании

Сервис « Яндекс.Деньги» сообщил о предстоящей блокировке избирательного счета оппозиционера Леонида Волкова, на который собирались деньги для президентской кампании Алексея Навального, сообщил Навальный в своем блоге.

«Спустя неделю после начала сбора хорошие люди из "Яндекс.Денег" честно сказали нам: чуваки, нам звонит ЦБ ("Яндекс.Деньги" как платежная система попадает под их регулирование) и требует, чтоб мы под любым предлогом закрыли кошелек Леонида Волкова, на который мы собираем деньги», – написал политик. Как поясняется в письме, которое сервис «Яндекс.Деньги» отправил Волкову, избирательный счет будет заблокирован в связи с тем, что ЦБ может расценить его использование в обозначенных оппозиционером целях как противоречащее законодательству о выборах.

Навальный потребовал, чтобы глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила эту ситуацию.

За месяц с объявления о начале кампании, по словам Волкова, 79 000 человек заявили о готовности поставить подпись за выдвижение Навального, 18 000 записались волонтерами, перечислено 12 млн руб. пожертвований.

Право участвовать в выборах Навальный вернул себе в ноябре, когда президиум Верховного суда – во исполнение решения ЕСПЧ – отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Именно по этому делу он был осужден по тяжкой статье, это не позволяло ему участвовать в выборах. Есть еще условный срок по делу «Ив Роше», но по нему он осужден за преступление средней тяжести, что не мешает выдвижению.