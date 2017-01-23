МИД прокомментировал межсирийские переговоры в Астане

Первый день переговоров в Астане был успешным, присутствие вооруженной оппозиции и правительства Сирии позволяет выйти на новый качественный уровень переговорного процесса, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Я считаю это событие достаточно знаменательным тем, что удалось открыть это мероприятие не только в присутствии делегации трех стран - гарантов соглашения, подписанного 29 декабря прошлого года, но и в присутствии представителя генерального секретаря ООН, а также посла США в Казахстане, но и в присутствии делегации сирийского правительства и сирийской вооруженной оппозиции», - сказал он.