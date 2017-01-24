Сенат утвердил кандидатуру Помпео на пост директора ЦРУ

Выдвинутая президентом США Дональдом Трампом кандидатура Майка Помпео на пост директора ЦРУ получила одобрение Сената, сообщает Reuters. Его поддержали 66 сенаторов, против высказались 32, практически все они - демократы. Республиканцы контролируют в Сенате 52 мандата из 100. Вскоре после этого вице-президент Майк Пенс привел Помпео к присяге.

Единственным республиканцем, голосовавшим против Помпео, был Рэнд Пол. Поясняя свою позицию, он заявил об опасении, что стремление Помпео к безопасности превзойдет его волю к защищате свободы. Некоторые сенаторы также высказывали опасения, что Помпео может возродить практику усиленных методов допроса.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал возродить «утопления» в качестве методов допроса, а также других «чертовски худших» (a hell of a lot worse) практик.