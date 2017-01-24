Вашингтон и Москва пока не договорились о телефонном разговоре Путина и Трампа

Вашингтон и Москва пока не договорились о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По словам Спайсера, советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн говорил с послом России в США Сергеем Кисляком всего дважды, в последний раз около трех дней назад.

Первый разговор касался четырех тем: это крушение самолета, поздравление с новогодними праздниками, взаимодействие по Сирии и борьбе с ИГИЛ (ИГ, запрещена в России), а также вопросы, связанные с организацией телефонного разговора между Путиным и Трампом после инаугурации последнего, отметил Спайсер. «И последний разговор состоялся, думаю, три дня назад и был о том, как договориться организовать этот звонок», – добавил он.