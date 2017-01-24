Global Times сообщила о размещении в Китае нового ракетного комплекса DF-41

Китай разместил твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41) в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times. Она ссылается на гонконгские и тайваньские СМИ, которые пишут, что фотографии этих ракетных установок появились на китайских сайтах и что снимки, судя по всему, были сделаны в Хэйлунцзяне. Военные аналитики полагают, что это может быть вторая бригада DF-41, заступившая на боевое дежурство, пишет издание.

Как отмечает Global Times, некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа. «Как полагают они, это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае», – пишет издание.

Дальность ракеты Dongfeng-41 составляет 14 000 км, она способна нести 10–12 ядерных боеголовок и считается одной из самых сложных и усовершенствованных межконтинентальных баллистических ракет, отмечает Global Times. Сколько у Китая бригад оснащено такими установками, не ясно, есть ли на боевом дежурстве хотя бы одна такая бригада, эксперты издания не уверены. Газета также приводит мнение неназванных СМИ о том, что военные допустили утечку фотографий с Dongfeng-41 намеренно, в связи с инаугурацией президента Дональда Трампа, который сделал несколько заявлений в отношении Китая, которые в Пекине расценили как провокационные. Она также напомнила, что до сих пор США не проявляли должного к китайской армии. Наличие такого комплекса «не приведет к появлению "Теории китайской угрозы", но только укрепит авторитет Народно-освободительной армии Китая, считает Global Times.