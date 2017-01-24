Санкции против ФСБ могут затруднить поставки американской электроники в Россию – РБК

Американские санкции против ФСБ создали риск для поставок электроники в Россию, так как именно ФСБ согласует импорт устройств с функцией шифрования, сообщает РБК. Санкции запретили американским поставщикам любые коммерческие контакты с этой спецслужбой. Об опасности административных контактов с ФСБ своих клиентов предупредили юристы Baker McKenzie и написала в блоге Thomson Reuters специалист сервиса Thomson Reuters Tax & Accounting Мэри Брид, пишет РБК.

Юристы Baker McKenzie опасаются, что последствия для американских компаний и лиц, ведущих бизнес в России, могут быть существенными и что им может потребоваться специальное разрешение OFAC на передачу ФСБ документов, необходимых для согласования поставок.

Санкции против ФСБ потенциально затрагивают «практически всю индустрию», считает источник РБК в отрасли международного юридического консалтинга, на рынке это знают и активно обсуждают. Представитель крупного зарубежного производителя телефонов рассказал порталу, что в их штаб-квартире сейчас анализируют ситуацию: без получения нотификации ФСБ новая модель смартфона или другого устройства, содержащего модуль шифрования, не может поставляться на российский рынок. Для получения нотификации производители направляют в ФСБ заявку с информацией о весе, размере устройства, алгоритме шифрования модулей Wi-Fi, Bluetooth и GSM, операционной системе. По словам источника РБК, нотификация не требует уплаты госпошлины, а ответ обычно приходит через две недели.

Непосредственно американские производители уже не подают нотификации в ФСБ – это, как правило, делают их российские юрлица или представители по доверенности, так что контакт изготовителей в США с ФСБ носит лишь опосредованный характер, считает Станислав Кузнецов, исполнительный директор ГК «Юко» (занимается помощью в оформлении лицензий, сертификатов, в том числе нотификаций ФСБ).