Сенаторы США представили законопроект о «полномасштабных» санкциях против России

Представители обеих партий в Сенате США республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман и демократы Бен Кардин и Боб Менендес внесли в верхнюю палату парламента разработанный ими законопроект о «полномасштабных» санкциях против России – за приписываемое ей хакерство, ее политику на Украине и Грузии, а также в Сирии. Представляя проект, сенаторы сравнили кибератаки на американские выборы с нападением на Перл-Харбор и 11 сентября.

Сенаторы предлагают продублировать на законодательном уровне исполнительный указ президента США Барака Обамы от 1 апреля 2015 г. о введении ограничений против лиц, причастных к «вредоносной активности в киберпространстве», угрожающей интересам и безопасности страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительные документы к законопроекту. В отношении хакеров, а также их информаторов, должен действовать запрет на въезд в США, их активы предлагается арестовывать.

Авторы настаивают на введении санкций за сотрудничество с «российским оборонным и разведывательным сектором», в том числе ФСБ и ГУ Генштаба ВС России. Министр нацбезопасности США должен довести до общественности информацию о возможных киберугрозах. На это предлагается выделить $25 млн в 2018-2019 финансовых годах.

«Украинские» санкции, веденные в 2014 г. Белым домом, также предлагается продублировать на законодательном уровне. Ограничения в отношении России за ее политику на Украине, Грузии и гибель мирных жителей в Сирии, согласно законопроекту, должны затронуть ее энергетический сектор. В качестве оснований приводится нарушение Россией международного права в ходе «вторжения в Грузию» и «незаконной аннексии Крыма». Под запретом может оказаться «участие в разработке российских нефтяных и газовых месторождений», если сумма инвестиций превышает $20 млн. Также предлагается ввести фактический запрет на участие в трубопроводных проектах и ограничения «на инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики».

Отдельно оговариваются ограничения возможностей США и третьих стран по приватизации российских госактивов или «продаже суверенного долга».

Визовым ограничениям и заморозке активов должны, по мнению авторов проекта, подвергнуться лица, несущие ответственность за нарушения прав человека «на территории, оккупированной или контролируемой Россией». Вводится запрет на любые действия, означающие «признание суверенитета России над Крымом» или независимости Абхазии и Южной Осетии.