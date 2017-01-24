Протестующие автомобилисты частично заблокировали въезды в Киев

Украинские автомобилисты частично заблокировали Одесскую и Бориспольскую трассы в Киеве, сообщает телеканал «112 Украина». Участники акции требуют принятия закона, чтобы на ввезенные на Украину автомобили с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, без требования растаможивать их.

По словам корреспондента телеканала, на Бориспольском КПП собралось около 35 человек. Протестующие заблокировали две полосы движения и подожгли шины. Корреспондент добавил, что ситуация спокойная, порядок обеспечивает несколько патрулей полиции, которые не препятствуют акции.

Акция протеста на Одесской трассе в Киеве началась в 07.00. По словам корреспондента телеканала, там обстановка также спокойная.

«Митингующие частично блокируют движение на Одесской трассе, заняли по меньшей мере две полосы движения, третья полоса свободна. Есть пробки, недовольные водители выходят к митингующим. Сюда также принесли несколько десятков шин», – сказал корреспондент.