ЕСПЧ подтвердил законность пожизненных приговоров в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что законодательство России в области вынесения пожизненных приговоров не является дискриминационным, говорится в пресс-релизе суда.

На слушаниях во вторник Большая палата не удовлетворила жалобу на дискриминацию на базе пола и возраста, поданную в ЕСПЧ россиянами Асланом Хамтоху и Артемом Аксенчуком, которые отбывают пожизненное наказание в Ямало-Ненецком округе.

Истцы, осужденные по статье 57 УК РФ (пожизненное наказание за совершение особо тяжких преступлений), подали жалобу в связи с дискриминацией, так как данная статья запрещает пожизненные приговоры для женщин и лиц моложе 18 лет и старше 65 лет.

«Суд счел законными основания, на которых осуществлялся разный подход к назначению наказания истцам и другим категориям нарушителей», – отметили в ЕСПЧ.