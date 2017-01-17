Минюст объяснил, почему не согласен с решением ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»

По решению суда, Россия должна выплатить каждому истцу по €3000 в качестве компенсации морального ущерба и по $600 на покрытие судебных издержек

Минюст России полагает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоправданно расширил толкование правоотношений, сложившихся между гражданами США и детьми-сиротами, подведя их под понятие «частная жизнь». Об этом заявила «Ведомостям» пресс-служба ведомства, комментируя опубликованное во вторник решение ЕСПЧ, признавшего неправомерным «закон Димы Яковлева», запрещающий иностранцам усыновлять российских детей. В Минюсте ссылаются на «отсутствие каких-либо реальных семейных отношений и тесных межличностных связей между детьми-сиротами и американскими заявителями».

Именно подобное расширительное толкование, отмечает Минюст, позволило Европейскому суду сослаться на якобы имеющиеся нарушения прав американских заявителей, предусмотренных во взаимосвязи статей 14 и 8 Конвенции о защите прав и свобод.

В то же время, подчеркивают там, ЕСПЧ не ставит под сомнение право российских властей самостоятельное регулировать на национальном уровне процедуры усыновления. Более того, Европейский суд пришел к выводу об отсутствии нарушения положений ст. 3 Конвенции (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), констатировав, что дети-сироты, находящиеся в Российской Федерации, получали адекватную медицинскую помощь, включая своевременное диагностическое обследование, проведение необходимых медицинских анализов, доступное лечение.

Также, подчеркивают в Минюсте, Европейский суд не согласился с утверждениями заявителей о том, что квалифицированная медицинская помощь большинству детей-сирот может быть доступна только на территории Соединенных штатов Америки.

Минюст России по-прежнему исходит из того, что введение в Российской Федерации законодательных ограничений на усыновление не нарушало каких-либо международных норм, соответствовало Конституции, было направлено на защиту интересов детей, а также законных прав и интересов потенциальных усыновителей – граждан Российской Федерации.

Решение ЕСПЧ пока не вступило в законную силу, на его обжалование дается три месяца. За это время, сообщает Минюст, будет проведен правовой анализ судебного акта и организована подготовка правовой позиции Российской Федерации с целью его обжалования в Большую палату Европейского суда по правам человека.

По решению суда, Россия должна выплатить каждому истцу по €3000 в качестве компенсации морального ущерба и по $600 на покрытие судебных издержек. Представлявшая заявителей в ЕСПЧ адвокат Карина Москаленко говорит, что многие из них намерены, с учетом состоявшегося решения, повторно поднять вопрос об усыновлении детей, которых уже считают родными. Хотя, конечно же, многое изменилось за четыре года, прошедшие с момента подачи заявления, отмечает она: некоторые дети нашли приемных родителей в России, поэтому кто-то из заявителей даже отозвал свою жалобу из ЕСПЧ. Москаленко не исключает, что в связи с решением ЕСПЧ удастся поставить вопрос о пересмотре и «бесчеловечного» «закона Димы Яковлева». Но сперва нужно дождаться того, чтобы решение вступило в законную силу, напоминает она.