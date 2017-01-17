Безопасность и право

Минюст объяснил, почему не согласен с решением ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»

Понятие «частная жизнь» слишком широко истолковано судом
По решению суда, Россия должна выплатить каждому истцу по €3000 в качестве компенсации морального ущерба и по $600 на покрытие судебных издержек
По решению суда, Россия должна выплатить каждому истцу по €3000 в качестве компенсации морального ущерба и по $600 на покрытие судебных издержек
М.Стулов / Ведомости

Минюст России полагает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоправданно расширил толкование правоотношений, сложившихся между гражданами США и детьми-сиротами, подведя их под понятие «частная жизнь». Об этом заявила «Ведомостям» пресс-служба ведомства, комментируя опубликованное во вторник решение ЕСПЧ, признавшего неправомерным «закон Димы Яковлева», запрещающий иностранцам усыновлять российских детей. В Минюсте ссылаются на «отсутствие каких-либо реальных семейных отношений и тесных межличностных связей между детьми-сиротами и американскими заявителями».

Из опубликованного решения суда следует, что он признал нарушения статей 14 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
Запрет на усыновление детей американцами признан неправомерным
ЕСПЧ вынес вердикт по «закону Димы Яковлева», присудив компенсацию несостоявшимся приемным родителям

Именно подобное расширительное толкование, отмечает Минюст, позволило Европейскому суду сослаться на якобы имеющиеся нарушения прав американских заявителей, предусмотренных во взаимосвязи статей 14 и 8 Конвенции о защите прав и свобод.

В то же время, подчеркивают там, ЕСПЧ не ставит под сомнение право российских властей самостоятельное регулировать на национальном уровне процедуры усыновления. Более того, Европейский суд пришел к выводу об отсутствии нарушения положений ст. 3 Конвенции (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), констатировав, что дети-сироты, находящиеся в Российской Федерации, получали адекватную медицинскую помощь, включая своевременное диагностическое обследование, проведение необходимых медицинских анализов, доступное лечение.

Россия обжалует решение ЕСПЧ по вопросу усыновления американцами российских детей

Также, подчеркивают в Минюсте, Европейский суд не согласился с утверждениями заявителей о том, что квалифицированная медицинская помощь большинству детей-сирот может быть доступна только на территории Соединенных штатов Америки.

Минюст России по-прежнему исходит из того, что введение в Российской Федерации законодательных ограничений на усыновление не нарушало каких-либо международных норм, соответствовало Конституции, было направлено на защиту интересов детей, а также законных прав и интересов потенциальных усыновителей – граждан Российской Федерации.

Соавтор «закона Димы Яковлева» считает, что американцы пошли в ЕСПЧ за деньгами

Решение ЕСПЧ пока не вступило в законную силу, на его обжалование дается три месяца. За это время, сообщает Минюст, будет проведен правовой анализ судебного акта и организована подготовка правовой позиции Российской Федерации с целью его обжалования в Большую палату Европейского суда по правам человека.

По решению суда, Россия должна выплатить каждому истцу по €3000 в качестве компенсации морального ущерба и по $600 на покрытие судебных издержек. Представлявшая заявителей в ЕСПЧ адвокат Карина Москаленко говорит, что многие из них намерены, с учетом состоявшегося решения, повторно поднять вопрос об усыновлении детей, которых уже считают родными. Хотя, конечно же, многое изменилось за четыре года, прошедшие с момента подачи заявления, отмечает она: некоторые дети нашли приемных родителей в России, поэтому кто-то из заявителей даже отозвал свою жалобу из ЕСПЧ. Москаленко не исключает, что в связи с решением ЕСПЧ удастся поставить вопрос о пересмотре и «бесчеловечного» «закона Димы Яковлева». Но сперва нужно дождаться того, чтобы решение вступило в законную силу, напоминает она.

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