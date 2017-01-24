Кремль не считает угрозой приближение китайских ракет к границам России

Кремль не считает военное строительство в Китае угрозой безопасности для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны», – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о размещении Китаем мобильных комплексов баллистических межконтинентальных ракет вблизи границы с Россией.

Песков напомнил, что Китай – стратегический союзник и партнер России, как политический, так и торгово-экономический, и в Москве дорожат этими отношениями.

Сегодня китайская Global Times со ссылкой на гонконгские и тайваньские СМИ написала, что Китай размещает мобильные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Dongfeng-41 в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Забайкальским краем, Амурской областью, Еврейской АО, Приморским и Хабаровским краем. Фото пусковых установок, сделанные в Хэйлунцзяне, появились в соцсетях. Dongfeng-41 – новейшая китайская разработка, которую еще не показывали на массовых мероприятиях. Радиус действия этих твердотопливных ракет – 15 000 км, боевое оснащение – 10 ядерных боеголовок раздельного наведения.

Военный эксперт Константин Сивков рассказал «РИА Новости», что подобные системы вооружения имеют «мертвую зону» минимальной дальности, поэтому их размещение ближе к границам России в реальности уменьшает угрозу российскому Дальнему Востоку и Восточной Сибири. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал «Лайфу», что «комплекс DF-41 ясно предназначен для стратегического сдерживания США в первую очередь».