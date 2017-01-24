Миронов не увидел политики в выходе Мизулиной из «Справедливой России»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал «абсолютно рядовым делом» выход сенатора Елены Мизулиной из партии. «Никакой подоплеки политической нет», – сказал он ТАСС. Он добавил, что считает Мизулину суперпрофессионалом, и отметил, что с пониманием относится к ее решению.

По словам Миронова, выход Мизулиной из партии может быть связан с тем, что она была делегирована в Совет Федерации губернатором-единороссом, передает «Интерфакс». В этой ситуации «она, представляя губернатора, вольно или невольно вступает в конфликт».

На просьбу прокомментировать разговоры о том, что Мизулина может перейти в «Единую Россию», Миронов сказал: «Пускай она идет, куда хочет» (цитата «Интерфакса»).

Мизулина заявила о намерении выйти из «Справедливой России» 23 января утром. Это решение она никак не объяснила. В партии о ее планах никто не знал. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин высказал мнение, что позиции Мизулиной и эсеров давно разошлись, партия, по его словам, выступает за минимизацию государственного вмешательства в семейные дела, Мизулина становится все более консервативной в этом вопросе. Он высказал мнение, что сенатор может вскоре вступить в партию власти. В «Единой России» сказали, что заявлений о вступлении в партию от Мизулиной еще не получали.