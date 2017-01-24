МАК сообщил об исправности всех систем упавшего под Бишкеком Boeing

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) рассматривает несколько версий крушения грузового самолета Boeing 747-400 в Киргизии, но оборудование у него работало исправно, сообщает «Интерфакс».

«Рассматриваются все версии и изучаются действия пилотов, изучается работа оборудования, работа наземного оборудования и оборудования, установленного на борту», – заявил на пресс-конференции во вторник, 24 января, председатель комиссии МАКа Леонид Каширский.

По его словам, «все системы самолета были исправны, бортовая система захода на посадку сегодня изучается, двигатели и посадочное устройство на борту были исправны».

Каширский добавил, что комиссия МАКа изучила запись переговоров экипажа с диспетчерами и пришла к выводу, что «информации о неполадках с борта самолета не сообщалось».

Он также сказал, что упавший под Бишкеком 16 января Boeing делал только один заход на посадку.

Самолет, принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от аэропорта «Манас». Лайнер рухнул на жилой поселок. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, более 10 человек получили ранения. Пострадавшие и жертвы в момент ЧП находились на земле.