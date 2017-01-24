Министр образования не верит в массовый характер попыток растления в школах

Случаи растления и сексуальных домогательств к детям в школах «никогда не были и не будут массовыми», заявила министр образования и науки Ольга Васильева. «Этого просто не может быть по определению», - считает она. Как передает «Интерфакс», она сказала это на пресс-конференции во вторник. Прежде чем комментировать информацию о домогательствах к ученицам в московской школе, о которых говорится в расследовании «Медузы», в ситуации должны разобраться следственные органы. «Когда у нас будут материалы следственные, доказывающие вину этих людей, тогда мы будем говорить», - цитирует министра ТАСС.

По словам Васильевой, без справки об отсутствии судимости на работу в школу не принимают даже методиста.

«Имели эти люди справку, не имели, как они попали на работу в школу, будут разбираться следственные органы», - добавила она.

Сенатор Елена Мизулина также предложила дождаться результатов доследственной проверки по конкретной ситуации, а вообще она намерена внести в Думу законопроект об ужесточении наказания за растление детей вплоть до пожизненного заключения.

Замдиректора уже закрывшейся «Лиги школ» Николай Изюмов заявил, что может говорить исключительно за себя и расценивает обвинения выпускников учреждения в свой адрес как клевету, передает РБК. В интервью «МК» он предположил, что обвинения в его адрес могут быть попыткой мести.