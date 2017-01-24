Суд постановил демонтировать мемориальную доску Колчаку в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск к властям города с требованием демонтировать мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку, передает ТАСС.

«Суд решил: признать незаконным решение об установке мемориальной доски Колчаку и возложить на Комитет по культуре обязанности по ее демонтажу», - сказала судья Татьяна Матусяк.

Мемориальная доска была установлена в ноябре прошлого года на доме по Большой Зелениной улице, где Колчак проживал с 1906 по 1912 гг.