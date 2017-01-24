Сенатский комитет поддержал кандидатуру Хейли на пост постпреда США при ООН

Кандидатуру губернатора Южной Каролины Никки Хейли на посту постоянного представителя США при ООН одобрили во вторник члены сенатского комитета по международным делам, сообщает агентство Associated Press.

Хейли заручилась поддержкой всех представителей комитета несмотря на высказывания некоторых сенаторов о недостатке у нее опыта в сфере международной дипломатии.

Теперь ей предстоит пройти через голосование полного состава сената США.

Наблюдатели отмечают, что второе голосование может стать простым подтверждением, поскольку сенат США контролируют республиканцы.