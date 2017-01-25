«Роскосмос» отзывает двигатели второй и третьей ступеней «Протона» – «Коммерсантъ»

При сборке двигателей РД-0210/0211 и РД-0213/0214 на Воронежском механическом заводе, которые устанавливаются на вторую и третью ступень «Протона», выявлено использование «неликвидных компонентов», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий космической промышленности. Это произошло в ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени. В числе проблем отмечается подмена материалов с содержанием драгметаллов менее жаростойкими аналогами, использующимися в другой продукции завода. Сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР.

20 января руководство «Роскосмоса» на выездном совещании объявило о решении отозвать двигатели на завод-изготовитель для перепроверки и устранения недостатков, если таковые будут обнаружены. «Речь идет обо всех без исключения двигателях для «Протонов», выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром «Байконур», - приводит издание слова своего собеседника. График возврата двигателей может быть подписан до конца недели.

Гендиректор ВМЗ Иван Коптев подал в отставку после разбора инцидента с разрушением двигателя РД-0110 1 декабря 2016 г., что привело к потере грузового корабля «Прогресс МС-04». Все третьи ступени ракет были отозваны с «Байконура» на завод. Врио гендиректора ВМЗ стал бывший замдиректора по производству Алексей Уваров.

Проверять двигатели ВМС будет НПО «Энергомаш», это подтвердил гендиректор предприятия Игорь Арбузов. «Для исправления ситуации, которая сложилась на ВМЗ, в рамках проводимой «Роскосмосом» реформы отрасли в целом мы проведем аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ», - сказал он.

В 2017 г. «Роскосмос» рассчитывал провести 27 пусков, из которых не менее восьми приходятся на «Протоны». Руководитель Института космической политики Иван Моисеев напоминает, что за перенос сроков пуска предусмотрен штраф в размере нескольких процентов от его стоимости.