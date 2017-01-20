Гендиректор Воронежского механического завода после аварии «Прогресса» подал в отставку

Генеральный директор Воронежского механического завода (ВМЗ) Иван Коптев после аварии космического грузовика «Прогресс МС-04» подал в отставку, сообщает «Роскосмос».

Как говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в «Интерфакс», генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров провел выездную рабочую встречу с руководителями ракетно-космической отрасли по вопросам повышения качества выпускаемой продукции. Встреча проходила на территории ВМЗ.

«Генеральный директор ВМЗ Иван Коптев подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Алексей Уваров, ранее занимавший должность заместителя директора предприятия по производству», - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что кабинет министров ждет от «Роскосмоса» кадровых предложений в связи с декабрьской аварией ракеты-носителя «Союз-У», выводившей грузовой космический корабль «Прогресс».

«Если будут на двух предприятиях - КБХ (Конструкторское бюро химавтоматики) и Воронежском механическом заводе - выявлены недостатки, которые привели к потере грузовика, то, соответственно, мы не можем пройти мимо этой ситуации и, безусловно, какие-то кадровые решения будут», - добавил он.

1 декабря 2016 г. не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома «Байконур» космический грузовик «Прогресс МС-04», который должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов. В результате нештатной ситуации произошла потеря связи с «Прогрессом» на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве.