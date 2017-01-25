ЦБ ответил на обвинения Навального в блокировке электронного кошелька «Яндекс.Деньги»

Банк России в среду опроверг обвинения оппозиционера Алексея Навального в том, что регулятор приказал сервису « Яндекс.Деньги» закрыть электронный кошелек Леонида Волкова, на который идет сбор средств на избирательную кампанию Навального. Соответствующее обращение было размещено на официальной странице ЦБ России в Facebook.

«Нет, сотрудники Центрального банка ни звонками, ни каким-либо другим образом не совершали тех действий, которые описаны в ваших постах, Алексей Анатольевич», - говорится в сообщении регулятора.

«На ваши требования мы можем ответить только другим требованием: назовите имя сотрудника ЦБ, который якобы требовал закрытия Яндекс.Кошелька, либо извинитесь за то, что написали неправду», - отмечается в сообщении.

Сервис «Яндекс.Деньги» пригрозил заблокировать кошелек оппозиционера Леонида Волкова, на который идет сбор денег на президентскую кампанию Алексея Навального. 16 декабря, через три дня после объявления Навального о намерении баллотироваться, служба поддержки пользователей «Яндекс.Денег» попросила Волкова объяснить характер операций по его кошельку. Он ответил, что ведет сбор пожертвований на подготовку к выборной кампании Навального. 20 января сервис сообщил, что использование кошелька в таких целях может быть «расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах». По словам Волкова, через «Яндекс.Деньги» собрано около 6 млн из 13 млн руб. Навальный говорит, что давление на сотрудников «Яндекс.Денег» оказывал Центробанк.

В «Яндекс.Деньгах» позже сообщили, что ограничат сбор средств в политических целях, изменения будут внесены в условия пользовательского соглашения.