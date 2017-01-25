В Москве уволили трактористов, имитировавших уборку снега из-за «Глонасс»

Московское ГБУ «Жилищник» уволило трактористов, имитировавших уборку снега во дворе, пишет «Лайф.ру». «Это были новенькие сотрудники, они не прошли испытательный срок. Люди, которые не хотят выполнять свои обязательства, у нас увольняются. У нас запрещено выходить на линию с поднятыми щетками, тем более без щеток», - сказали ресурсу в гараже предприятия.

21 января муниципальный депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский (КПРФ) разместил видео, на котором спецтехника без щеток имитирует уборку внутридворовой территории.

Как пояснил один из водителей, в ГБУ «Жилищник» закончились щетки, но технику заставляют ездить, потому что на каждом тракторе установлены датчики навигационной системы «Глонасс».

«В «Жилищнике» закончились щетки, а ездить заставляют, так как в каждом тракторе установлены датчики «Глонасс». У первого трактора щетка стерлась, а второй сломан (цепь слетела). Зато чиновники наблюдают на экранах мониторов красивую картинку. Кстати, замечал такое и раньше. Москва город богатый, может позволить себе жечь солярку просто так», - написал Барановский.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, выступая перед студентами Высшей школы экономики, заявил, что одной из главных задач города остается создание комфортного уличного пространства. «У нас, конечно, нет неограниченных возможностей, но есть возможности продвигаться вперед, это мы будем делать несмотря ни на какие проблемы», - сказал Собянин.