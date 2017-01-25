В Татарстане предотвращен теракт на военном заводе

Правоохранительные органы Татарстана пресекли деятельность группы, планировавшей теракты на Казанском авиационном заводе и других объектах на территории республики. Об этом сообщил министр МВД Татарстана Артем Хохорин на коллегии ведомства, посвященной итогам 2016 г.

Казанский авиазавод им. С.П. Горбунова выпускает самолеты Ту-214, в том числе в варианте фоторазведчика для ВКС, занимается капремонтом и модернизацией стратегического ракетоносца Ту-160 и бомбардировщиков Ту-22М3.

По словам Хохорина, в отношении членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (деятельность запрещена в России) возбуждено 13 уголовных дел. «Среди них участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета», - сказал Хохорин.