Садовничий назвал МГУ основной «кузницей олигархов» в России

Ректор Московского государственного университета им. Ломоносова Виктор Садовничий на заседании попечительского совета заявил, что МГУ дает высокий уровень подготовки выпускников. По его словам, университет стал «кузницей олигархов» в России.

«Высокий уровень выпускников признан у нас в стране и за рубежом. По данным федерального портала "Российское образование", МГУ занимает первое место по числу выпускников в правлении крупнейших компаний России», - отметил он на заседании совета под председательством президента России.

По его словам, МГУ уступает только Стэнфорду и Оксфорду по критериям успешности выпускников во всем мире в рамках международного рейтинга вузов QS.