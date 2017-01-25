Садовничий перечислил доводы, почему антидопинговая лаборатория должна быть в МГУ

Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил разместить на территории университета Национальную антидопинговую лабораторию, которая, по его словам, уже фактически создана. Это передает «Интерфакс». «Мы выполняем это поручение президента и уже создали инновационным советом эту антидопинговую лабораторию», - сказал руководитель вуза на заседании попечительского совета МГУ, которое проводит его председатель Владимир Путин.

По словам Садовничего, открытие такой лаборатории в МГУ даст вузу новые возможности, «в том числе по проведению научных исследований». У вуза для этого есть подходящее здание и проект для его реконструкции. «Эта лаборатория органично вольется в наш медцентр, факультеты, будет окружена научной работой, а не только анализами», - считает он. Кроме того, «этот проект весьма престижный и будет соответствовать мировой практике, когда антидопинговая лаборатория находится в независимом учреждении - Московском университете».

«Единственное, что мы бы попросили, - помочь нам войти в федеральную адресную программу для того, чтобы быстро реконструировать это здание и чтобы мы полноценно начали функционировать, договорившись с WADA (Всемирным антидопинговым агентством)», - цитирует ректора ТАСС.

В ноябре 2016 г. президент Путин поручил российскому правительству принять меры по совершенствованию системы предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним. В частности, предусматривалось создание в составе научно-образовательного комплекса МГУ им. М. В. Ломоносова национальной антидопинговой лаборатории с последующей передачей имущества ФГБУ «Антидопинговый центр» Минспорта.