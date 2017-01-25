Путин призвал трудоустраивать одаренных выпускников вузов в органы власти

Президент Владимир Путин призвал попечительский совет МГУ, который он возглавляет, создавать условия не только для обучения студентов, но и для их трудоустройства в органы власти и российские компании. Это передает ТАСС. По мнению Путина, одаренные выпускники «должны быть заинтересованы в том, чтобы работать именно на нашу экономику и на развитие нашей страны, в России». На этом заседании ректор университета Виктор Садовничий назвал вуз «кузницей олигархов».

Российским вузам предстоит войти в число мировых лидеров по подготовке высококлассных специалистов, по созданию прорывных разработок и развитию науки в целом, отметил Путин. «У нас немало одаренных ребят, которые хотят получить качественное, конкурентоспособное образование, уже с университетской скамьи участвовать в перспективных разработках и исследованиях, научных проектах самого высокого уровня», - добавил российский лидер. Он заверил, что государство «и дальше будет оказывать содействие талантливым детям со всех уголков страны».

Также президент предложил «подумать, как дополнительно поддержать студенческие коллективы, которые уже сейчас занимаются перспективными разработками по наиболее приоритетным для страны направлениям». «В том числе речь может идти об интеграции их проектов с деятельностью лабораторий мирового уровня, которые созданы и в МГУ в рамках программы мегагрантов», - добавил он. По его словам, многие из таких лабораторий возглавили «наши соотечественники, ранее выехавшие за рубеж, возвращающиеся, все больше работающие у нас, среди них и выпускники МГУ».

В свете принятия в прошлом году стратегии научно-технологического развития России необходимо «еще раз посмотреть и на программы развития ведущих университетов, в том числе МГУ, речь идет о создании так называемых технологических долин», напомнил Путин.

Научно-технологическую долину МГУ планирует создавать с 2013 г., под нее вуз отводит участок земли более чем в 240 га между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом. Проект оценивается как минимум в $1,7 млрд. В конце 2015 г. стало известно, что в создании этой научно-технологической долины участвует проект «Иннопрактика» Катерины Тихоновой. По данным РБК, в проекте участвует также фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР), возглавляемый Тихоновой. Reuters со ссылкой на анонимный источник, близкий к руководству университета, сообщало, что Тихонова - дочь президента Владимира Путина, официально эта информация до сих пор не подтверждена.

25 января «Дождь» сообщил, что реализация проекта так и не идет из-за сложности со статусом земли, на которой долина должна быть построена.