Украина требует право голоса на переговорах Путина и Трампа

Киев должен иметь право голоса на всех переговорах России и США, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел страны Елена Зеркаль в интервью Reuters.

Украинская сторона обеспокоена возможным сближением с Москвой президента США Дональда Трампа и боится, что ее могут отстранить от обсуждения ситуации в Донбассе.

«Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом», – сказала Зеркаль.

Она добавила, что больше не верит в «джентльменские соглашения» после того, как Россия присоединила Крым, нарушив условия Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности.

В четверг, 26 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальные контакты между Москвой и Вашингтоном на сегодняшний день осуществляются по линии посольства в США и госдепартамента.

Пока договоренностей о телефонном разговоре между президентом Путиным и его американским коллегой Трампом достигнуто не было, дата не согласована, уточнил Песков.