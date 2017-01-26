Перед думскими выборами полиция предотвратила теракты в Москве

Незадолго до выборов в Госдуму полиция пресекла деятельность террористической группы, которая планировала теракты в Москве, заявил начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов. Об этом сообщает «Интерфакс». По его словам, в группе было восемь человек. Накрыть ячейку полиции помогло управление ФСБ по Москве и Московской области.

Баранов также заявил, что эффективность выявления преступлений террористической направленности в Москве в прошлом году выросла на 86%.

«Благодаря системной работе по пресечению экстремизму, в том числе задержанию и привлечению к уголовной ответственности ряда активных участников международных экстремистских организаций, количество совершенных преступлений экстремистской направленности сократилось почти на 14 %, при этом на 86% повысилась эффективность по выявлению преступлений террористического характера, в первую очередь связанных с идеей терроризма», – сказал он.