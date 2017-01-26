Средняя сумма взятки в Москве за год увеличилась в 2,5 раза – МВД

Количество задокументированных фактов получения взятки в особо крупном размере в Москве возросло более чем в 2,5 раза, заявил начальник столичного Главного управления МВД Олег Баранов.

По данным Баранова, в Москве выросла и средняя сумма взятки более чем в 2,5 раза, превысив 2 млн руб.

По итогам 2015 г. средняя сумма взятки в Москве составляла 654 000 руб., и за 2015 г. сумма взятки, по данным МВД, увеличилась вдвое. По словам бывшего начальника московской полиции Анатолия Якунина, этот показатель в Москве в 2015 г. в четыре раза превышал показатели в целом по России (172 900 руб. на тот момент).

Баранов сегодня также отметил, что в 2016 г. сотрудники московской полиции выявили почти 9000 преступлений в сфере экономики. «Количество выявленных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, возросло почти на четверть (по сравнению с 2015 г.)», - добавил Баранов в четверг, выступая на расширенной коллегии главка.