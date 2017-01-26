В Пензе после аварии на ТЭЦ прорвало теплотрассу

В Пензе из-за аварии на ТЭЦ-1 произошел прорыв теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает РИА «Новости».

«В связи с отключением генератора и резким падением тепла произошел порыв на теплотрассе трубы диаметром 700 мм. В результате этого нарушены гидравлические параметры по первому тепловому району. Возможно снижение температуры теплоносителя в следующих микрорайонах: Шуист, центр, 8 Марта, Север, Заводской район», - заявили в пресс-службе.

Горячее водоснабжение нарушено в 68 домах и шести социальных объектах в Пензе в результате ЧП.

В свою очередь начальник Управления по делам ГО ЧС Пензы Алексей Михайлов заявил ТАСС, что на данный момент без отопления остались 300 домов в городе. «В Пензе произошло четыре порыва на городских сетях. На 17:00 отключено 300 домов 30 центральных тепловых пунктов. В мэрии собрался оперативный штаб», - сказал он.

В настоящее время температура воздуха в Пензе минус 23 градуса.