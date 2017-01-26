Самолеты России и Турции нанесли удар по позициям ИГ в провинции Алеппо

Боевая авиация России и Турции в четверг нанесла удар по террористической группировке ИГ («Исламское государство» - запрещена в России) в районе населенного пункта Эль-Баб в сирийской провинции Алеппо, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны России.

«К воздушной операции от российских ВКС привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители СУ-35С. Из состава ВВС Турции - многоцелевые истребители F-16 и F-4», - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, в результате операции были уничтожены три пункта управления и узла связи, а также несколько опорных пунктов боевиков.

В ведомстве отметили, что при планировании совместных действий был осуществлен обмен разведывательной информацией между пунктом управления ВКС РФ в районе Хмеймим и центром управления ВВС Турции. ВКС России и ВВС Турции уже наносили совместные воздушные удары по позициям ИГ в Сирии 18 и 21 января.